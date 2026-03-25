La Federación Mexicana de Futbol entregó buenas noticias sobre uno de los talentos más prometedores del balompié nacional.

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó que el mediocampista Gilberto Mora volverá pronto a la actividad competitiva.

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En una conversación con Álvaro Morales de ESPN, el directivo expresó optimismo por la recuperación de varios elementos clave.

Mora, de 17 años, surgió como una de las revelaciones del balompié mexicano. Su última aparición ocurrió el 17 de enero, cuando disputó apenas 45 minutos ante Atlético San Luis antes de salir por molestias.

Desde entonces, el cuerpo técnico de Xolos y del Tri optaron por un tratamiento conservador. El jugador recibió opiniones de hasta tres especialistas, quienes coincidieron en evitar la cirugía y priorizar el reposo para una sanación completa.

¿Cuándo regresará Gilberto Mora a las canchas?

De acuerdo con Duilio Davino, el retorno de Mora será a principios de abril tras superar una pubalgia que lo mantiene alejado de las canchas desde hace varias semanas.

“El chavo Gil (Mora) sí (estará con la Selección Mexicana), la información que tenemos es que como Edson... a principios de abril se integra a trabajar con su equipo”, declaró Davino de manera textual.

El objetivo central radica en que Mora llegue en plenitud física al Mundial 2026, torneo que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.