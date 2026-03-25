La mesa de Futbol Picante de ESPN vivió uno de sus momentos más calientes el pasado sábado 21 de marzo.

El debate sobre la derrota del América ante Pumas en el Clásico Capitalino quedó opacado por un intenso enfrentamiento entre el conductor Álvaro Morales y la analista Desirée Monsiváis, histórica figura de la Liga MX Femenil.

Todo comenzó cuando el apodado Brujo cedió el turno a Monsiváis después de que otros panelistas como Dionisio Estrada y Jorge Pietrasanta ocuparan casi ocho minutos de intervención.

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La exdelantera reaccionó con ironía y cuestionó la forma en que se distribuía el tiempo: “Yo creí que el programa nada más era de aquella ala”.

En lugar de suavizar la situación, Morales elevó el tono. Monsiváis respondió que el timing corresponde al moderador.

La discusión alcanzó su punto más alto cuando el conductor le preguntó de manera sarcástica si deseaba dirigir el programa.

Al pedirle su opinión sobre el partido, Monsiváis admitió que no había seguido la pregunta exacta por la dinámica previa. Y Morales entonces le retiró el turno de forma directa: “Ahorita que ponga atención, me dice”.

Mario Carrillo intentó calmar los ánimos y reintegrar a la analista, pero el conductor se mantuvo firme y argumentó que la falta de atención representaba una falta de respeto hacia la audiencia.

El segmento se viralizó de inmediato en redes sociales. Usuarios criticaron duramente a Álvaro Morales por su manejo y por lo que consideraron una falta de cortesía hacia su compañera. Incluso hubo quien criticó el personaje del conductor.

“La manera en que Álvaro trata a Desirée me molesta mucho”, o acusaciones de que busca generar polémica sin objetividad se multiplicaron.