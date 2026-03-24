Después de 32 largos años, la Selección de Bolivia está a dos partidos de clasificar al torneo de naciones más importante: La . El boleto la espera el 31 de marzo, en el estadio BBVA de Monterrey, pero —primero— deberá superar a Surinam e Irak.

Leonardo Zabala, defensa central del Cancún FC en la Liga de Expansión y seleccionado boliviano, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y compartió la emoción con la que se vive este repechaje mundialista.

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“Es un momento importante en la vida de todos nosotros los convocados, tenemos la misión de llevar a Bolivia al Mundial y Dios quiera lo vamos a hacer así; entonces, se vive con mucha emoción, mucho orgullo, porque son más de 30 años que no teníamos la posibilidad de clasificar a un Mundial y ahora la tenemos. Son dos partidos que se juegan a muerte y daremos la vida por clasificar, porque son los más importantes de nuestras vidas”, declaró.

En las eliminatorias de Conmebol, Bolivia terminó en el séptimo lugar, con 20 puntos, gracias a sus seis victorias, dos empates y 10 derrotas. En la última jornada, donde obtuvo el derecho a jugar el repechaje, venció a la pentacampeona del mundo, Brasil.

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“Tenemos muy buena calidad de jugadores y debemos afirmar eso con poder llegar al Mundial. A la gente que vive el futbol intensamente en Bolivia, qué mejor que darles esa alegría después de más de 30 años”, agregó Zabala.

Si La Verde clasifica al , formaría parte del Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega, uno de los sectores más complicados del torneo. Sin embargo, al zaguero de 22 años no lo intimida el reto y lo toma como motivación para cumplir su objetivo.

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