Ser la selección número 150 en el Ranking Mundial de la FIFA y contar con jugadores semiprofesionales, en su mayoría, no le quita a Nueva Caledonia la ilusión de clasificar a la Copa del Mundo de Norteámerica 2026.

En caso de avanzar, sería el peor ranqueado de los 48 participantes; para dimensionar lo que significaría esta hazaña.

La representante de la Confederación de Futbol de Oceanía (OFC) está a 180 minutos de hacer realidad su sueño; "sólo" tendría que superar primero a Jamaica y, después, a República Democrática del Congo.

La misión luce, sumamente, complicada, porque sus rivales son, sin duda, superiores, pero la esperanza de este pequeño territorio francés, de menos de 275 mil habitantes, es gigantesca.

Su plantilla tiene un valor de apenas 6.04 millones de dólares y sus principales figuras son Angelo Fulgini del Al-Taawoun FC (Arabia Saudita) y Jekob Jeno del Hapoel Rishon leZion (Segunda División de Israel).

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Los caledonios tienen la enorme oportunidad de obtener uno de los boletos que todavía quedan disponibles para el Mundial, gracias a que que fueron los mejores en las Eliminatorias Oceánicas, sólo por detrás de Nueva Zelanda, quien domina dicha zona desde que Australia decidió competir en la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

Ante los neozelandeses, Nueva Caledonia perdió la final por el boleto directo a la justa mundialista, pero se ganó un segundo intento: disputar el Repechaje Intercontinental.

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Con una convocatoria de futbolistas que la mayoría militan en la Superliga caledonia, en la quinta y cuarta división de Francia, la selección viajó a Guadalajara para encarar su primer duelo de la repesca ante los Reggae Boyz.

En caso de dejar a Jamaica en el camino, se enfrentarían a República Democrática del Congo en el duelo definitivo por el boleto al Mundial.

A pesar de tener todo en contra, Nueva Caledonia tiene el sueño de disputar su primera Copa del Mundo. El jueves, en el estadio Akron, comienza su odisea.