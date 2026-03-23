Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026, pero todavía hay países que lucharán por los últimos boletos al torneo de naciones más importante.

El 31 de marzo quedarán definidas, oficialmente, las 48 selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo. Mientras, se llevará a cabo el repechaje de Europa, que otorga cuatro boletos, y el Intercontinental, que otorga dos.

México tendrá dos sedes (Monterrey y Guadalajara) del Repechaje Intercontinental y será el primer "ensayo" de lo que será la fiesta mundialista en junio.

La casa de las Chivas será el escenario donde Jamaica y Nueva Caledonia tratarán de avanzar a la "final", donde ya está instalada la República Democrática del Congo.

Mientras que, en la casa de los Rayados de Monterrey, Bolivia y Surinam se jugarán el pase al partido definitivo ante Irak.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos que se jugarán del Repechaje Mundialista en Guadalajara?

Nueva Caledonia vs Jamaica

Fecha: Jueves 26 de marzo

Hora: 21:00

Estadio: Akron

Transmisión: TUDN/ViX Premium/FIFA+/DAZN

República Democrática del Congo vs Nueva Caledonia o Jamaica

Fecha: Martes 31 de marzo

Hora: 15:00

Estadio: Akron

Transmisión: TUDN/ViX Premium/FIFA+/DAZN

El ganador de este repechaje irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos que se jugarán del Repechaje Mundialista en Monterrey?

Bolivia vs Surinam

Fecha: Jueves 26 de marzo

Hora: 16:00 horas

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN/ViX/FIFA+

Irak vs Bolivia o Surinam

Fecha: martes 31 de marzo

Hora: 21:00 horas

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN/ViX/FIFA+

El ganador de este repechaje irá al Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal y Noruega.

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