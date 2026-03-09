Dentro de unas pocas semanas, se definirán dos nuevos boletos para el Mundial 2026, gracias al repechaje internacional que se llevará a cabo en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

Jamaica, Surinam, Bolivia, República Democrática del Congo, Irak y Nueva Caledonia vendrán al territorio mexicano para definir quiénes jugarán el torneo de naciones más importante.

A continuación, te presentamos todos los detalles del repechaje mundialista en México.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA EL REPECHAJE EN MONTERREY Y GUADALAJARA?

Para los primeros dos partidos, el precio de los boletos es de 200 pesos; para las finales donde se definirá quiénes jugarán la Copa del Mundo, los boletos costarán 300 pesos.

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL REPECHAJE EN GUADALAJARA

El estadio Akron fue elegido para recibir una serie de repechaje internacional, donde países como Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo lucharán por un boleto al torneo de naciones más importante.

Primero se enfrentarán Jamaica y Nueva Caledonia, en este partido las entradas costarán 200 pesos. El ganador de este encuentro, se medirá contra la RD del Congo en una "final".

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL REPECHAJE EN MONTERREY

Por su parte, el estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero, contará con la presencia de Bolivia, Surinam e Irak.

Aquí, Bolivia y Surinam se enfrentarán en la antesala de la gran definición contra Irak. Al igual que en Guadalajara, el primer partido costará 200 pesos y el segundo, 300.

¿CUÁNDO ES EL REPECHAJE DEL MUNDIAL 2026 EN MONTERREY Y GUADALAJARA?

Los primeros partidos se jugarán el jueves 26 de marzo.

Los segundos partidos se jugarán el martes 31 de marzo.

Los boletos para los partidos se compran a través del portal FIFA Tickets.

