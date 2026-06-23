Corea del Sur se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su participación en la Copa del Mundo 2026. A unas horas del choque frente a Sudáfrica en el Estadio Monterrey, el defensor Min Jae Kim aseguró que el equipo llega con confianza y convencido de que puede conseguir el resultado necesario para avanzar a la siguiente ronda.

El experimentado zaguero analizó las características del conjunto africano y reconoció que la velocidad y la fortaleza física serán factores que exigirán máxima concentración durante los 90 minutos.

“(Los sudafricanos) son muy físicos y rápidos, tenemos que prepararnos para eso”, señaló el jugador de Corea del Sur.

La selección asiática ocupa actualmente la segunda posición del Grupo A y depende de sí misma para asegurar un lugar en la siguiente ronda. Consciente de la importancia del encuentro, Kim destacó el trabajo realizado por el equipo para enfrentar rivales con características similares.

“Nosotros tenemos muchos contrincantes con gran técnica y son rápidos, nosotros hemos estado tratando de defendernos de eso y si jugamos tan bien como lo hicimos en los últimos partidos podemos tener un muy buen resultado”.

El defensor, considerado una de las figuras más importantes del plantel surcoreano, también habló sobre el ambiente que existe dentro del grupo. Aunque su experiencia lo coloca como uno de los referentes naturales del equipo, aseguró que prefiere asumir un papel de respaldo para sus compañeros.

“Tenemos mucha confianza, en lugar de sentirme como un líder yo me siento como alguien que apoya al equipo y damos lo mejor en el campo de juego”, apunto Min Jae, quien aprovechó la oportunidad para destacar el crecimiento que ha mostrado la línea defensiva durante el torneo. En especial, elogió la evolución de los jugadores más jóvenes, quienes han ganado seguridad conforme avanzó la competencia.

“En cuanto a los defensas centrales, les falta un poco de confianza, en cuanto comenzó la Copa del Mundo realmente han mostrado el enorme potencial que tienen. Espero que todos podamos apoyar a nuestros compañeros de plantel más jóvenes para que todos hagamos un excelente trabajo, creo que estoy cumpliendo mi papel y mis compañeros están dando todo de sí y eso se nota en los partidos”, dijo.