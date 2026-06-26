Con la fase de grupos cerca de su desenlace, la Copa del Mundo de 2026 comienza a definir algunos de los cruces rumbo a los dieciseisavos de final.

Tras días intensos de actividad y la pasión desbordada en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, empiezan a perfilarse los primeros y segundos lugares de cada sector, lo que ha permitido conocer los primeros enfrentamientos de la siguiente ronda.

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A falta de doce partidos por disputarse, varias selecciones ya tienen claro su destino en el torneo. Todas comparten un mismo objetivo: extender su camino en la competencia y acercarse al anhelado título mundial.

Son cuatro los partidos que ya han quedado definidos, marcando el camino de selecciones como Canadá y Estados Unidos, dos de los tres países anfitriones, que ya conocen su destino rumbo a la siguiente ronda. A ellos se suman equipos de peso como Países Bajos, Marruecos y Brasil, que comienzan a perfilar su ruta en la fase de eliminación directa.

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Los partidos confirmados de dieciseisavos de final

Sudáfrica VS Canadá

Brasil vs Japón

Países Bajos vs Marruecos

Estados Unidos vs Bosnia

Para México, uno de los duelos que más llama la atención entre los ya definidos es el enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos, programado para disputarse en Monterrey. Un choque que reúne a dos selecciones con estilos contrastantes y que promete intensidad, al enfrentar a un equipo europeo de tradición con una escuadra africana que ha demostrado capacidad para competir al más alto nivel en el escenario mundialista.