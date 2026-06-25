A lo largo del Mundial 2026 se ha hecho costumbre que en algunos juegos una figura de redes sociales, exfutbolistas o personalidades influyentes entreguen el Trionda. El partido entre Turquía y Estados Unidos no fue la excepción a esta regla y aquí contaron con la presencia de Paris Hilton.

La modelo y empresaria se encargó de entregar el balón con el que se jugó el partido de la selección de las Baras y las Estrellas y los turcos, que significó el cierre de su sector en la instancia de la fase de grupos.

Con un vestido plateado tapizado de estrellas, guantes del mismo estilo, unas botas hasta la rodilla y acompañada de su hijo e hija, la figura internacional dejó el balón en el lugar que le indicaron, no sin antes posar y hacer algunos gestos con las manos.

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They really had Paris Hilton brings out the match ball before tonight's U.S. World Cup game. pic.twitter.com/1tJXIX0m4B — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) June 26, 2026

Su aparición desató diversos comentarios en redes sociales, algunos de los usuarios preguntaban cuál era el motivo para que ella estuviera ahí, otros expresaban su rechazo por verla en ese momento y, claro, que también algunos aplaudieron su aparición.

Y claro que al estar en Los Ángeles, donde se jugó el partido, el estadio estaba abarrotado de estrellas del cine como Leonardo Di Caprio o Will Ferrell, así como de atletas de otros deportes y figuras de otros ámbitos.