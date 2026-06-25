Con el fantasma de la eliminación presente en el ambiente y las críticas creciendo alrededor del equipo, Uruguay se prepara para afrontar un duelo determinante ante España. Un choque que, en otro contexto, podría haber definido el liderato del grupo, pero que ahora se convierte en una auténtica prueba de supervivencia en el Mundial.

Lejos del escepticismo que rodea al conjunto charrúa desde distintos sectores —afición, prensa y voces del pasado—, al interior del plantel que dirige Marcelo Bielsa se mantiene la convicción de dar un golpe de autoridad. La consigna es clara: imponerse en Guadalajara ante una de las selecciones más poderosas del torneo.

Esa confianza fue respaldada por Rodrigo Aguirre, quien aseguró que el equipo apelará a su historia y al carácter que ha distinguido a Uruguay a lo largo de los años. Para el delantero, la garra charrúa será el elemento clave en un partido donde no hay margen de error.

"Puertas adentros estamos muy confiados, vemos el plantel que tenemos, depende de nosotros clasificar a la siguiente fase. Nuestra historia siempre ha sido pelear hasta el último, y mientras dependa de nosotros, sabemos que podemos soñar con avanzar",comentó en zona mixta.

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"NOS MIRAMOS TODOS A LA CARA Y SABEMOS QUE PODEMOS" 💬



Rodrigo Aguirre contó cómo se encuentra el plantel de la Celeste puertas adentro de cara al partido decisivo frente a España. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup#DFSHAUY pic.twitter.com/OqtoEBoYph — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 26, 2026

Aguirre, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en el futbol mexicano y actualmente defiende los colores de Tigres, también se refirió a la posibilidad de medirse ante la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final. Para el delantero, ese eventual cruce tendría un significado especial, no solo por el contexto mundialista, sino por el vínculo que ha construido con el país.

"Llevo bastante tiempo acá en el país, México viene haciendo las cosas muy bien, sería muy lindo poder enfrentarlos en el mundial por todo lo que representa México para mí y mi familia", sentenció.