España es consciente de que necesita derrotar a Uruguay en el estadio Guadalajara para conseguir su boleto a los dieciseisavos de final y para avanzar como primero del Grupo H.

Antes de tener su primer entrenamiento en la Perla Tapatía, tres futbolistas de La Roja comparecieron ante los medios de comunicación para compartir sus sensaciones sobre el duelo contra los charrúas.

“[Estamos] con ganas e ilusión de sacar esos tres puntos y quedar primeros de grupo. Si somos favoritos, es porque nos lo merecemos, hemos hecho muchas cosas bien, pero obligados no [nos sentimos]; vamos a hacer nuestro trabajo como en todos los partidos y vamos a dar lo mejor de nosotros para intentar ganar”, declaró Yéremy Pino.

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Lamine Yamal en el entrenamiento de España / Foto: Imago7

El extremo español reconoció que, ante La Celeste”, “será una guerra, un partido caliente”, pero que confía en su “grupo de jugadores que tiene a los mejores del mundo” para sacar la victoria.

Al igual que el futbolista del Crystal Palace, Nico Williams espera un duelo complicado entre dos selecciones que buscan el liderato del sector, pero aseguró que España ha “mejorado mucho” de su dubitativo debut ante Cabo Verde.

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“Va a ser un partido muy intenso y duro, hay un poco de pique, pero todo se queda en la cancha. Uruguay es un equipazo, es muy agresivo, sabemos cuáles son sus puntos fuertes, pero también los débiles y tenemos que aprovecharnos de ellos. Espero que sea un partido bonito para el espectador”, mencionó

Respecto a la posibilidad de jugar en México, los tres jugadores aceptaron sentirse “muy felices” y agradecieron el “increíble apoyo” de la afición.

“La verdad es que el recibimiento ha sido muy bueno, nos han recibido con los brazos abiertos, desde que llegamos ayer y la otra vez que jugamos en Puebla. La gente es espectacular, es lindo poder estar aquí”, valoró Pedro Porro.