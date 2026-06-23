Este lunes la actividad del continúa con el cruce entre las selecciones de Noruega y Senegal, quienes se enfrentan en un partido de obligaciones compartidas, ya que ambos necesitan ganar para cumplir sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Los europeos llegan con mucha confianza tras empezar con el pie derecho su participación en el Mundial. El equipo dirigido por Ståle Solbakken goleó 4-1 a Irak con una actuación brillante de Erling Haaland, que ilusiona a todo el país. En su primera Copa del Mundo desde Francia 1998, una victoria significaría dar un paso enorme hacia los octavos de final.

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Del otro lado estará Senegal, que debutó con una derrota por 3-1 ante Francia y quedó obligado a sumar para no comprometer seriamente sus opciones de clasificación. Los dirigidos por Pape Thiaw, se juegan una auténtica final esta tarde contra los Vikingos.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas.

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Noruega vs Senegal: MINUTO A MINUTO

Actualidad Mundialista 06:00 PM

Empieza el partido

Actualidad Mundialista 05:48 PM

Así marcha el Grupo I hasta ahora

1. Francia 

2. Noruega 

3. Senegal 

4. Irak 

Actualidad Mundialista 05:09 PM

Datos del partido

Hora: 18:00 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium 

Estadio: Nueva Jersey - Nueva York 

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