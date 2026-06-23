Este lunes la actividad del Mundial 2026 continúa con el cruce entre las selecciones de Noruega y Senegal, quienes se enfrentan en un partido de obligaciones compartidas, ya que ambos necesitan ganar para cumplir sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
Los europeos llegan con mucha confianza tras empezar con el pie derecho su participación en el Mundial. El equipo dirigido por Ståle Solbakken goleó 4-1 a Irak con una actuación brillante de Erling Haaland, que ilusiona a todo el país. En su primera Copa del Mundo desde Francia 1998, una victoria significaría dar un paso enorme hacia los octavos de final.
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Del otro lado estará Senegal, que debutó con una derrota por 3-1 ante Francia y quedó obligado a sumar para no comprometer seriamente sus opciones de clasificación. Los dirigidos por Pape Thiaw, se juegan una auténtica final esta tarde contra los Vikingos.
A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas.
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Noruega vs Senegal: MINUTO A MINUTO
Actualidad Mundialista 06:00 PM
Empieza el partido
Actualidad Mundialista 05:48 PM
Así marcha el Grupo I hasta ahora
1. Francia
2. Noruega
3. Senegal
4. Irak
Actualidad Mundialista 05:09 PM
Datos del partido
Hora: 18:00 horas
Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium
Estadio: Nueva Jersey - Nueva York