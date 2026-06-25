El atacante estrella de Estados Unidos, Christian Pulisic, aseguró este miércoles que se ha recuperado de la lesión en la pantorrilla que lo apartó del partido contra Australia y afirmó que los coanfitriones buscarán ante Turquía una tercera victoria consecutiva para llegar con impulso a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino ya aseguró el primer puesto del Grupo D con una jornada de anticipación, mientras que Turquía afrontará el partido del jueves en Los Ángeles sin opciones de clasificación, por lo que el encuentro tendrá escasa trascendencia competitiva para ambos equipos.

MINUTO A MINUTO TURQUÍA VA ESTADOS UNIDOS

Pero Pulisic, figura y referente ofensivo de Estados Unidos, dijo a la AFP que un nuevo triunfo ante su público serviría para reforzar la confianza antes del partido de dieciseisavos de final que disputarán el próximo miércoles en Santa Clara, frente a un rival aún por definirse.

"Entrar a las rondas eliminatorias definitivamente se sentirá mejor con una victoria, por eso vamos a salir a buscarla", afirmó.

"Es una oportunidad increíble... No es que necesitemos ganar, pero es un partido de Mundial y todos queremos dar lo mejor de nosotros y hacerlo bien".

Pulisic no juega desde el descanso del partido inaugural, la victoria por 4-1 sobre Paraguay, después de lesionarse tras recibir un golpe durante un entrenamiento unos días antes.