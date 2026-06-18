La actividad del Grupo K del Mundial 2026 continúa este 17 de junio en el Estadio Ciudad de México con el enfrentamiento entre Uzbekistán y Colombia, dos selecciones que aspiran a pelear por el segundo puesto de la zona detrás de Portugal, considerado el principal candidato para quedarse con el liderato.
El encuentro representa un momento histórico para Uzbekistán, que disputa por primera vez una Copa del Mundo. El conjunto asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, afronta este compromiso con una enorme dosis de entusiasmo y confianza, consciente de que cada partido puede marcar un capítulo inolvidable en la historia deportiva de su país.
Los resultados recientes no fueron favorables para Uzbekistán, que cayó 2-0 frente a Canadá y posteriormente perdió 2-1 ante Países Bajos.
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Del otro lado aparece una Colombia que llega respaldada por su experiencia y por una generación de futbolistas acostumbrada a competir en escenarios de alta exigencia. El equipo cafetero consiguió su clasificación de forma directa tras finalizar en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos, una campaña que confirmó su fortaleza dentro del continente.
Además, los colombianos atraviesan un momento positivo. Antes de su debut mundialista sumaron dos triunfos consecutivos en partidos amistosos, con victorias de 3-1 sobre Costa Rica y de 2-0 frente a Jordania. Estos resultados incrementaron la confianza de una selección que busca iniciar con el pie derecho su participación en el torneo.
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Con objetivos distintos pero la misma ambición de avanzar a la siguiente ronda, Uzbekistán y Colombia prometen ofrecer un duelo atractivo en el arranque de su aventura dentro del Mundial 2026.
COLOMBIA VS UZBEKISTÁN MINUTO A MINUTO
Actualidad Mundialista 09:23 PM
Minuto 60- ¡Gooooooool! Uzbekistán empata el marcador 1-1
Fayzullaev empareja el marcador frente a Colombia
Actualidad Mundialista 09:06 PM
¡Inicia el segundo tiempo!
Se pone en juego el balón para la segunda mitad
Actualidad Mundialista 08:51 PM
¡Fin del primer tiempo!
Se termina la primera mitad y Colombia se va con la ventaja al medio tiempo
Actualidad Mundialista 08:26 PM
Minuto 26-Llegó la pausa de hidratación
Actualidad Mundialista 08:09 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Ya rueda el balón en el estadio Ciudad de México
Actualidad Mundialista 07:50 PM
¡James de titular! Así sale Colombia para enfrentar a Uzbekistán
Actualidad Mundialista 07:02 PM
¿Dónde ver EN VIVO el Uzbekistán vs Colombia?
Este duelo se podrá disfrutar en la aplicación de VIX con el pase mundialista