La actividad del Grupo K del Mundial 2026 continúa este 17 de junio en el Estadio Ciudad de México con el enfrentamiento entre Uzbekistán y Colombia, dos selecciones que aspiran a pelear por el segundo puesto de la zona detrás de Portugal, considerado el principal candidato para quedarse con el liderato.

El encuentro representa un momento histórico para Uzbekistán, que disputa por primera vez una Copa del Mundo. El conjunto asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, afronta este compromiso con una enorme dosis de entusiasmo y confianza, consciente de que cada partido puede marcar un capítulo inolvidable en la historia deportiva de su país.

Los resultados recientes no fueron favorables para Uzbekistán, que cayó 2-0 frente a Canadá y posteriormente perdió 2-1 ante Países Bajos.

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Del otro lado aparece una Colombia que llega respaldada por su experiencia y por una generación de futbolistas acostumbrada a competir en escenarios de alta exigencia. El equipo cafetero consiguió su clasificación de forma directa tras finalizar en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos, una campaña que confirmó su fortaleza dentro del continente.

Además, los colombianos atraviesan un momento positivo. Antes de su debut mundialista sumaron dos triunfos consecutivos en partidos amistosos, con victorias de 3-1 sobre Costa Rica y de 2-0 frente a Jordania. Estos resultados incrementaron la confianza de una selección que busca iniciar con el pie derecho su participación en el torneo.

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Con objetivos distintos pero la misma ambición de avanzar a la siguiente ronda, Uzbekistán y Colombia prometen ofrecer un duelo atractivo en el arranque de su aventura dentro del Mundial 2026.

COLOMBIA VS UZBEKISTÁN MINUTO A MINUTO

Actualidad Mundialista 09:23 PM Minuto 60- ¡Gooooooool! Uzbekistán empata el marcador 1-1 Fayzullaev empareja el marcador frente a Colombia

Actualidad Mundialista 09:06 PM ¡Inicia el segundo tiempo! Se pone en juego el balón para la segunda mitad

Actualidad Mundialista 08:51 PM ¡Fin del primer tiempo! Se termina la primera mitad y Colombia se va con la ventaja al medio tiempo

Actualidad Mundialista 08:26 PM Minuto 26-Llegó la pausa de hidratación

Actualidad Mundialista 08:09 PM ¡Arranca el primer tiempo! Ya rueda el balón en el estadio Ciudad de México

Actualidad Mundialista 07:50 PM ¡James de titular! Así sale Colombia para enfrentar a Uzbekistán

Actualidad Mundialista 07:02 PM ¿Dónde ver EN VIVO el Uzbekistán vs Colombia? Este duelo se podrá disfrutar en la aplicación de VIX con el pase mundialista

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇺🇿 en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/KzPleeQ7sV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 18, 2026

Actualidad Mundialista 06:46 PM Así está el ambiente previo al Uzbekistán vs Colombia en el estadio Ciudad de México