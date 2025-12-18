En el , cuatro selecciones vivirán por primera vez el sueño de participar en una Copa del Mundo: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

Por un lado, Cabo Verde consiguió su boleto después de cerrar la fase de clasificación con siete victorias, dos empates y una solitaria derrota en el Grupo D de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

Mientras que, por su parte, Curazao selló su pase a la justa mundialista sin una derrota en diez partidos. Esto, como parte de la tercera ronda de clasificatorios de la Concacaf, donde culminó en el primer lugar del Grupo B.

Jordania concluyó segunda en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Futbol (AFC), mientras que Uzbekistán fue segunda del Grupo A en la tercera ronda también de la AFC.

Para estos cuatro países, el sueño mundialista apenas comienza. Y será hasta el próximo 11 de junio de 2026, día en que comenzará la Copa del Mundo, que empezará su camino para rendir un buen debut.

Conoce dónde juegan los futbolistas de Cabo Verde que lograron la clasificación histórica al Mundial 2026 / FOTO: EFE
