La Selección Mexicana ha participado en 17 Copas del Mundo desde su debut en Uruguay 1930, consolidándose como una de las escuadras más regulares en el torneo.

Sin embargo, su trayectoria está marcada por más marcadores adversos que positivos, lo que se refleja en la constante ausencia en la ronda de cuartos de final, fase a la que solo ha llegado en dos ocasiones: como anfitrión en 1970 y 1986.

En 1986, el Tri logró por única vez superar los octavos de final, cayendo en cuartos ante Alemania Federal en penales tras empatar sin goles. Esta edición casera representa el punto más alto en la historia mundialista de México.

A lo largo de su participación, México ha enfrentado a cuatro selecciones que ya no existen: Yugoslavia, Checoslovaquia, Unión Soviética y Alemania Federal, esta última en dos ocasiones sin poder anotarle gol.

Los rivales más recurrentes han sido Francia, Brasil y Argentina, con cuatro duelos cada uno, seguidos de Bélgica, Italia, Bulgaria y Alemania (contando sus versiones histórica y actual) con tres enfrentamientos.

Hasta Qatar 2022, la Selección Mexicana disputó 60 partidos en fases finales de la Copa del Mundo.

¿Cuántos triunfos acumula el Tricolor en la historia de la Copa del Mundo?

El Tricolor acumula 17 triunfos, junto a 15 empates y 28 derrotas. Este balance confirma que, aunque las victorias superan a los empates, las derrotas siguen siendo el registro más alto.

Con el Mundial 2026 en puerta —donde México inaugurará el torneo en el Estadio Ciudad de México—, el equipo buscará su partido número 61 y, con él, mejorar un historial que demanda mayor consistencia en instancias decisivas.

Victorias de México en la historia de las Copas del Mundo: