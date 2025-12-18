El pasado fin de semana, el Toluca se coronó bicampeón del futbol mexicano al vencer a Tigres en la final del Apertura 2025, en un partido de vuelta disputado en el Estadio Nemesio Díez que se definió tras una histórica tanda de 24 penales.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, lograron su duodécimo título en la historia de la Liga MX, igualando a Chivas como el segundo club más laureado del balompié nacional.

Lee también: Gina Holguín: La colaboradora de TUDN se despide de programa: "Cierro un capítulo en mi vida"

Sin embargo, el foco mediático no se quedó solo en la hazaña deportiva. El entrenador argentino ha acaparado titulares por dos episodios polémicos. Primero, por su explosiva confrontación con el periodista David Faitelson de TUDN, quien cuestionó la decisión de Mohamed de relegar al portero Hugo González a la banca en la vuelta de la final.

El Turco no se contuvo y, en plena celebración, arremetió contra el comunicador, generando una controversia que opacó momentáneamente el festejo.

Pero el escándalo no terminó allí. Días después del título, Mohamed fue invitado al programa 'Cuadro Titular' de FOX, donde participó vía videollamada ante panelistas como Claudia García, Ángel García Toraño, Félix Fernández y Fernando Ceballos, entre otros.

Durante la entrevista, el técnico tocó temas sobre su futuro y los detalles de la final, pero un chusco incidente captó la atención de los internautas.

¿Cómo fue el descuido del 'Turco' Mohamed en plena entrevista?

Al caerle uno de los auriculares que usaba para escuchar a los conductores, Mohamed se levantó rápidamente para ajustarlo. En ese movimiento fugaz, pareció dejar al descubierto lo que muchos interpretaron como su ropa interior, aunque la rapidez de la toma y la calidad de la imagen dejan dudas: podría tratarse simplemente de un short.

Sea como sea, las redes sociales no perdonaron el momento y los comentarios al respecto inundaron las plataformas.

Los usuarios, siempre atentos a estos 'descuidos', no perdieron detalle del instante que dejó al entrenador bicampeón en pleno 'fuera de lugar'.

A continuación dejamos el video, y juzgue usted mismo...