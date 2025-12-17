Después del conflicto que David Faitelson protagonizó con el director técnico de Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, el periodista deportivo mostró su inconformidad ante el panorama de la prensa mexicana, más aún porque “resulta inverosímil que el periodismo haya terminado en esto”.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista de TUDN denunció que “ahora resulta que dar un punto de vista —fuerte o no tan fuerte— sobre una decisión futbolística es una acción 'para dañar' a otra persona. [...] Y nadie parece darse cuenta de lo más trascendente del tema: la reacción amenazante, violenta, majadera de la persona sobre quien se profirió la crítica”.

Las palabras de Faitelson se dieron después del enfrentamiento que vivió junto con el “Turco” Mohamed. Antes de que sonara el silbatazo inicial en la Gran Final del Apertura 2025, el periodista deportivo criticó la decisión del estratega escarlata: sentar al guardameta Hugo González para, en su lugar, poner a Luis García.

Faitelson tachó a Mohamed de “mala persona”. Descripción que molestó al director técnico, quien —una vez conquistado el bicampeonato— sentenció ante los micrófonos de TUDN que Faitelson es “de pocos huevos y desubicado”.

Después del altercado, al periodista deportivo le cayeron críticas de todas partes. Incluida la de José Ramón Fernández, quien lo llamó “el Frankenstein de los medios deportivos”.

"Wow, estoy espantado", concluyó Faitelson en su mensaje.

