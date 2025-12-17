Luis Enrique, técnico del París Saint Germain, se coronó como el Mejor Entrenador del Mundo en los premios 'The Best' de la FIFA.

El español, de 55 años, guio al PSG a grandes logros que incluyó la primera Liga de Campeones del club, además de la Ligue 1, la Copa, la Supercopa francesa y la Supercopa europea, además de la reciente Copa Intercontinental.

El estratega superó en la votación al alemán Hansi Flick (Barcelona) y al neerlandés Arne Slot (Liverpool), relevando en el palmarés al italiano Carlo Ancelotti.

Aunque Javier Aguirre no logró el galardón, el entrenador de la Selección Mexicana recibió más de 54 votos que destacaron por su procedencia. Entre los apoyos más notables figuran el del propio Carlo Ancelotti (tercera opción), el capitán italiano Gianluigi Donnarumma (segunda opción) y el seleccionador de Portugal (segunda opción), Roberto Martínez.

Aguirre fue primera elección en tres votaciones: la del capitán mexicano Edson Álvarez, quien le otorgó los cinco puntos; la del técnico de Belice, Philip Elixous; y la de la periodista de Guinea Ecuatorial, Yolanda Aseco.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson sobre la votación de Edson Álvarez?

La decisión de Edson Álvarez desató la furia del comentarista David Faitelson, quien no escatimó críticas al capitán del Tri.

"(Edson Álvarez) Juega en el futbol europeo... ¿El capitán de la Selección dándole los cinco puntos a Javier Aguirre? ¿Así, o más arrastrado, señor Edson Álvarez? No necesitamos un capitán tirado de rodillas ante el entrenador", explotó Faitelson durante un programa de TUDN, al agregar que en el caso de Carlo Ancelotti, su voto fue gracias a que es amigo del entrenador de la Selección Mexicana.

"No puedo entender cómo el capitán de la selección mexicana, Edson Álvarez, es capaz de votar por Javier Aguirre para el premio “The Best”. (...) ¿Fue para quedar bien?", escribió más tarde en su cuenta de X.