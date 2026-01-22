Esta noche, Chivas defenderá a la Selección Mexicana. La base para enfrentar a Panamá en el estadio Rommel Fernandez será rojiblanca, ya que seis futbolistas del once inicial forman parte del “Rebaño Sagrado”.

Y es que, sobre sus hombros, el estratega Javier Aguirre carga con la obligación de romper una sequía de seis partidos sin conocer la victoria, más aún en el inicio del año mundialista; ya que a México solamente lo separan 139 días para que suene el silbatazo inicial de la Copa del Mundo de 2026.

Este será el primer partido del combinado nacional en el año. Después de enfrentarse a Panamá, la Selección Mexicana viajará al estadio Ramón Tahuichi Aguilera para jugar contra Bolivia el próximo domingo, 25 de enero.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido de México contra Panamá.

Minuto a minuto de Panamá vs México; hoy, jueves 22 de enero

⏱️ ¡Rueda la pelota en el Rommel Fernández!



A darlo todo contra Panamá.



🇵🇦 0-0 🇲🇽#SomosMéxico💚🤍❤️ pic.twitter.com/qXNsO4xJbp — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 23, 2026