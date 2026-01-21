Este jueves, la Selección Mexicana disputará su primer partido del año. Un arranque que será crucial, más aún porque al Tricolor solamente lo separan 140 días para disputar la Copa del Mundo de 2026.

Mientras la noche cae en la cancha del estadio Rommel Fernández, los dirigidos por Javier Aguirre visitarán a Panamá en un partido de preparación para la justa mundialista.

Al no ser Fecha FIFA, el combinado nacional no contará con los futbolistas que forman parte del balompié europeo, por lo que la convocatoria para los encuentros amistosos está conformada por jugadores de la Liga MX y la Major League Soccer; donde destaca una mayor presencia de Chivas.

Después del partido contra Panamá, la Selección Mexicana cerrará enero con un duelo ante Bolivia en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido amistoso entre México y Panamá.

Jugadores de la Selección Mexicana durante un entrenamiento en el TSM Corona. FOTO: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana

Jueves, 22 de enero

Panamá vs México | 19:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

