, el entrenador que escribió un capítulo único al dirigir en cinco Copas del Mundo con distintas selecciones, compartió sus predicciones rumbo a la edición 2026.

“Los favoritos siempre son los mismos equipos, países importantes como Francia, España, Portugal, Brasil, Inglaterra y Argentina. El ganador será el que esté en mejores condiciones físicas y mentales, y cuente con futbolistas fuera de serie”, comentó el serbio.

Testigo —durante los más recientes años— del crecimiento de selecciones en Asia y África, pidió tener en el radar a Marruecos, equipo que destacó en Qatar 2022, ganó el Mundial Sub-20 y fue subcampeón en la Copa Africana de Naciones.

¿Qué dijo Bora Milutinovic sobré la selección de Marruecos?

Marruecos es campeón del mundo en categoría Sub-20. Tiene una gran pasión y jugadores con capacidad para triunfar. Hay muchos factores que influyen para ser campeón del mundo; ojalá que también logre una gran participación”, deseó.

El estratega destacó la relevancia del torneo de este año, que marcará la despedida de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

“Habrá muchos jugadores extraordinarios que disputarán su última Copa del Mundo. Siempre se menciona a talentos como Messi, Ronaldo, [Ángel] Di María y Modric, quienes demuestran que la edad no es determinante, todo depende de la actitud. Ellos llaman la atención”, concluyó.

