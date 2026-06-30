La expectativa por el inicio del esperado duelo entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo tendrá que esperar un poco más.

Las condiciones climáticas en la capital del país obligaron a modificar la programación del encuentro, luego de que una tormenta eléctrica se hiciera presente en los alrededores del Estadio Ciudad de México a pocas horas del silbatazo inicial.

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La intensa lluvia que cayó sobre la zona de Santa Úrsula encendió las alertas de la FIFA, que activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de fenómenos meteorológicos.

Como consecuencia, tanto la Selección Mexicana como el conjunto ecuatoriano vieron alterada su rutina previa al partido, retrasando su salida al terreno de juego para realizar los ejercicios de calentamiento mientras las autoridades monitorean la evolución del clima.

En las pantallas del inmueble, se puede leer la leyenda que el juego se ha retrasado, todavía sin un horario para el comienzo de la actividad.