Este martes 23 de junio, llega un partido crucial para la selección de Portugal. Un equipo que llegó como candidato a ganar el Mundial, y que empezó con un gris empate ante RD Congo.

Ahora, se enfrentará a Uzbekistán en el estadio de Houston, con la tarea de sumar tres puntos vitales para no complicarse la clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.

Portugal y Congo en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

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En los últimos días, circuló información sobre una mala relación dentro del vestuario lusitano que lidera Cristiano Ronaldo, y ya se verá si eso termina por pesar en su desempeño ante los uzbekos.

El futbolista de 41 años que llega con peso extra, ya que en la primera jornada, no consiguió ningún tiro a portería, y es de las pocas estrellas que no ha logrado marcar en esta Copa del Mundo.

Enfrente estará la escuadra dirigida por Fabio Cannavaro, que por momentos le jugó de tú a tú a Colombia en el estadio Ciudad de México en el primer partido.

Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: Carlos Mejía | EL UNIVERSAL

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