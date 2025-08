El corazón de Joel “Tiburón” Sánchez es rojiblanco. Sin embargo, la historia del exfutbolista también es recordada por su paso en la Selección Mexicana.

Precisamente, el camino que construyó con el “Rebaño Sagrado” de Chivas lo catapultó hasta el combinado nacional, donde portó el jersey tricolor en el Mundial de Francia de 1998.

Y no terminó ahí, puesto que también formó parte de la Copa América en 1997 y 1999. Además de que, en las categorías juveniles, participó en el Mundial Sub-17 de Italia de 1991 y en el Mundial Sub-20 de Australia de 1993.

Sin embargo, surge una incógnita: ¿qué ha sido de la vida del exfutbolista?

¿Qué ha sido del "Tiburón" Sánchez?

En el presente, el “Tiburón” Sánchez forma parte de los Históricos de Guadalajara. Un equipo que, como su nombre lo dice, está compuesto por figuras que formaron parte de la historia rojiblanca.

"Vivo bien, no como futbolista, pero tampoco como exfutbolista. No es fácil, los ingresos ya no son los mismos de antes, ni cerca. Y los gastos siguen siendo durísimos y mucha gente piensa que uno sigue generando a lo bruto y que seguirás generando toda la vida, es difícil y uno debe trabajar lo que nunca hicimos en la vida", platicó para los micrófonos del portal Mediotiempo.

De hecho, uno de los compromisos importantes que sostendrán, en los próximos meses, será un Clásico de México contra las “Águilas” del América el domingo, 14 de septiembre.

"Lo vivo desde hace 14 años que me retire y la vida es dura, antes iba al súper y ni veía los precios. Ahorita sí, en los restaurantes ya revisas las cuentas y los viajes hay que planificarlos con tiempo, antes terminabas eliminado y hacías el viaje exprés, al doble de precio y no te mermaba, pero sí hay que tener uno conciencia cuando está vigente, no cuando ya no tiene tanta validez", concluyó Sánchez.

