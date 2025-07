El 22 de enero de 2025 Martín Anselmi tomó la decisión de abandonar al Cruz Azul para convertirse en nuevo director técnico del Porto.

La decisión del entrenador argentino fue más que polémico, sobre todo porque el Clausura 2025 acaba de iniciar y el proyecto de la directiva celeste se centraba en él.

Sin embargo, el joven estratega no dejó pasar la oportunidad de emigrar al futbol del viejo continente y tomó sus maletas para dirigir en a los Dragones de Portugal.

Han pasado casi seis meses desde la intempestiva salida de Martín Anselmi de Cruz Azul, pero la decisión sigue siendo fuertemente criticada.

¿Cómo defendió Santiago Giménez a Martín Anselmi?

Recientemente, Santiago Giménez compartió su opinión al respecto y sorprendió al “traicionar” a la afición de La Máquina, ya que salió en defensa del nacido en Argentina.

“Cualquiera hubiera hecho lo mismo. La gente no entiende, [pero] yo tengo entendido que pagaron su cláusula, que es algo que está en el contrato estipulado”, sentenció el Bebote.

En entrevista para el canal de YouTube del Escorpión Dorado, el centrodelantero del Milan resaltó que Martín Anselmi “era muy bueno” y señaló que su decisión no fue polémica porque para esos existen las condiciones en los convenios de trabajo.

“Cuando tú haces un contrato, pones una cláusula de salida que si el club paga esa cláusula tú eres libre de irse”, puntualizó Santiago Giménez.

El polémico personaje de internet no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la situación y cuestionó al atacante de la Selección Mexicana.

“¿Qué podría esperar de Santiago Giménez que también se fue en la Jornada? Básicamente, hizo un Martín Anselmi, nada más que como le tenemos más cariño no le decimos nada”, ironizó el Escorpión Dorado.

El Bebote respondió entre risas y señaló que la diferencia es que él se fue de Cruz Azul como campeón y que no dejó la caja registradora vacía, gracias a sus traspasos.

“Yo me fui con la novena que es diferente. Me compraron y dejé un dinero, ahora que me fui al Milan dejé otro dinero para que estén bien y se traigan a Luka Jovic”, señaló Santiago Giménez.