Lionel Messi e Inter Miami están cerrando los últimos flecos de una extensión de contrato que mantendría al astro argentino con el club de la MLS al menos hasta 2026 y posiblemente más allá, informó el jueves una persona con conocimiento de las negociaciones.

Las conversaciones sobre lo que se estructurará como un acuerdo de varios años han estado en curso durante meses, indicó la persona.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni Messi ni el club han revelado detalles.

Inter Miami declinó responder a una consulta en procura de comentarios. ESPN y USA Today informaron el miércoles que el acuerdo estaba cerca de finalizarse.

El club ha estado presionando para que Messi renueve por varias razones, pero una de ellas es que desean desesperadamente que el delantero siga en la plantilla cuando se supone que su nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami será inaugurado el próximo año.

El equipo ha estado vendiendo paquetes de entradas y recibiendo depósitos para butacas en el nuevo estadio durante más de un año, y es razonable pensar que la demanda de dichos asientos sería menor si Messi ya no estuviera en el equipo.

