“¡Gol del 'Abuelo'! ¡Estamos en el Mundial”, gritó el comentarista deportivo, Raúl Orvañanos.

El Varsity Stadium de Toronto, Canadá, atestiguó el momento en el que gracias a una anotación de Francisco “Abuelo” Cruz —canterano de los “Rayados” de Monterrey— la Selección Mexicana no solamente derrotó (1-2) a la “Hoja de Maple”, también regresó al Mundial, después de una ausencia de ocho largos años.

Ya clasificado en el Mundial de 1994, el “Tricolor” formó parte del Grupo E, junto con Noruega, Irlanda y la finalista Italia. El camino continuó hasta los Octavos de Final, donde los entonces dirigidos por Miguel Mejía Barón cayeron ante Bulgaria.

La histórica hazaña del "Abuelo" Cruz despierta una incógnita: ¿qué ha sido de él?

En el presente, el exfutbolista incursiona en el mundo de la política mexicana. Durante el 2021 fue candidato a diputado en Nuevo León por parte del Partido Encuentro Solidario (PES).

Más recientemente, se unió al movimiento morenista, donde ha tenido oportunidad de coincidir con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además de su paso por la política, ha dado entrevistas a propósito del panorama de los "Rayados" de Monterrey y de la Selección Mexicana.

