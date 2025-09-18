La selección de Argentina, campeona del mundo y líder del Ranking FIFA desde abril de 2023, ha perdido su posición privilegiada al caer al tercer puesto, superada por España y Francia en la última actualización de la clasificación.

España, con 1,875.37 puntos, retorna al primer lugar tras once años, gracias a sus dos victorias en la reciente Fecha FIFA.

Francia, con 1,870.92 puntos, se ubicó en el segundo puesto, mientras que Argentina, con 1,870.32, descendió tras una derrota ante Ecuador que marcó su bajada en la tabla.

¿Cómo fue la reacción de los aficionados argentinos tras la última actualización del ranking de la FIFA?

El cambio en el Ranking FIFA generó una ola de indignación entre los aficionados argentinos, quienes expresaron su frustración en redes sociales.

Muchos consideran que la clasificación no refleja el verdadero nivel de la Albiceleste, que ostenta el título de la Copa del Mundo de 2022 y ha mostrado consistencia en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“¿Cómo hacen ese Ranking, que nos falta, la copa intergaláctica?”, cuestionó un fanático en X. Otro comentó: “Si no hubiésemos ganado el mundial y las copas America donde estaríamos????”.

Si no hubiésemos ganado el mundial y las copas America donde estaríamos???? — Geronimo Roson (@Gerostone) September 18, 2025

Incluso hubo quienes ironizaron sobre la metodología de la FIFA: “Llegamos a perder o empatar algún amistoso y Bélgica nos va a sobrepasar aunque también pierdan, no tengo ningún tipo de dudas”.

Sigo diciendo, como una selección como Italia que lleva dos mundiales sin participar, se mantiene entre las 10 mejores del mundo 🤔 no entiendo esa lógica. — Johnatan Correa (@johnatankorrea) September 18, 2025

La FIFA, sin embargo, basa su ranking en los resultados de los partidos internacionales, incluyendo las citas recientes.

Ese ranking FIFA es una mierda. Argentina es la actual campeona del mundo y no puede una selección q ni siquiera es la vicecampeona sea la número 1 del ranking FIFA. Y la vicecampeona actual del mundo este en 2do lugar del ranking FIFA. Y la actual campeona mundial sea 3era. — Ronald Caicedo (@Ronaldanger_19) September 18, 2025

La derrota de Argentina ante Ecuador, sumada al sólido desempeño de España y Francia, explica el cambio en las posiciones. Los aficionados argentinos argumentan que el sistema no valora justamente los logros históricos ni la regularidad de su selección, que sigue siendo una de las favoritas para el próximo Mundial.

Mientras tanto, España celebró su regreso a la cima del listado del máximo organismo rector del futbol internacional, y es que tanto su categoría varonil, como femenil, se instalaron en el primer puesto.