El técnico de la selección de futbol de Corea del Sur, Hong Myung-bo, presentó su renuncia el domingo al cargo tras la sorpresiva eliminación de ésta en la primera ronda del Mundial, según informan medios de prensa.

El excapitán de la selección asiática, de 57 años, volvió a fracasar en su segunda etapa al frente de Corea del Sur, al quedar eliminado en el Grupo A del Mundial 2026, donde sumó tres puntos.

Venció en el debut a República Checa por 2-1, pero luego perdió frente a México y Sudáfrica, ambos por 1-0 y no pudo avanzar a dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros.

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Ya había sido seleccionador de Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014, donde también quedó eliminada en la primera ronda tras igualar (1-1) con Rusia y perder con Argelia (4-2) y Bélgica (1-0).

Hong Myung-bo asumió la responsabilidad del fracaso y este domingo renunció, informó la agencia de noticias Yonhap.

Fue el primer futbolista de Asia en jugar cuatro Mundiales, los de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea del Sur y Japón 2002.

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En el Mundial 2002, los Guerreros de Taeguk llegaron a semifinales y Hong Myung-bo fue galardonado con el Balón de Bronce como el tercer mejor jugador del torneo.