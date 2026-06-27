La República Democrática del Congo escribió una de las páginas más importantes de su historia en una Copa del Mundo.

El conjunto africano remontó un marcador adverso para vencer 3-1 a Uzbekistán en el Estadio de Atlanta, resultado que le aseguró por primera vez un lugar en la segunda fase del torneo.

Con este triunfo, la selección congoleña cerró el Grupo K con cuatro puntos y obtuvo el tercer puesto de la clasificación. Su siguiente desafío será Inglaterra, rival al que enfrentará el miércoles 1 de julio en los dieciseisavos de final.

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Uzbekistán mostró una versión distinta a la de sus derrotas ante Colombia y Portugal. Desde el silbatazo inicial tomó la iniciativa y encontró espacios que incomodaron a los africanos. Incluso celebró un gol al primer minuto, aunque la acción quedó invalidada por fuera de lugar de Dostonbek Khamdamov.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 10. Eldor Shomurodov recibió un pase largo, ingresó al área con velocidad y definió con un potente zurdazo para colocar el 1-0.

La respuesta congoleña llegó poco después con un disparo de Nathanael Mbuku, pero el VAR anuló el empate tras detectar una falta previa sobre Sherzod Nasrullaev. Pese al golpe, la República Democrática del Congo mantuvo la presión durante el resto del encuentro.

En el complemento, Uzbekistán apostó por proteger la ventaja y buscar el contragolpe. Sin embargo, un penalti cometido por Abdukodir Khusanov sobre Yoane Wissa cambió el rumbo del partido. El propio delantero convirtió el 1-1 desde los once pasos al minuto 68.

La remontada quedó completa cuando Fiston Mayele aprovechó un espacio para marcar el 2-1 al minuto 77. Ya en el tiempo agregado, Wissa firmó su doblete y sentenció el 3-1 definitivo. El silbatazo final desató la celebración de toda una nación, que ahora sueña con sorprender también a Inglaterra en la ronda de eliminación directa.