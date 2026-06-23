La selección de Sudáfrica encara una jornada decisiva en la Copa del Mundo 2026. Este miércoles, en el Estadio Monterrey, el conjunto dirigido por Hugo Broos enfrentará a Corea del Sur con la obligación de ganar para conservar posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Consciente de lo que está en juego, el mediocampista Sphephelo Sithole dejó claro que el equipo africano llega con plena confianza en sus capacidades y con una preparación enfocada en conseguir los tres puntos. El volante destacó el trabajo de análisis realizado por el cuerpo técnico y los jugadores durante los días previos al encuentro.

“Estamos jugando contra un equipo que es muy bueno, conocemos sus cualidades, hemos hecho nuestros análisis sobre el contrincante y sobre nosotros mismos y lo que tenemos que hacer es ganar y estamos motivados para eso y vamos a tratar de hacerlo”, dijo Sphephelo Sithole.

Sudáfrica suma un punto en el Grupo A y necesita una victoria para mantener opciones de clasificación. El empate obtenido frente a la República Checa permitió que el equipo llegara con vida a la última fecha, aunque el margen de error no desapareció por completo.

Para Sithole, el mensaje dentro del vestidor es claro. No existe espacio para especulaciones ni cálculos complejos. El objetivo consiste únicamente en derrotar al conjunto asiático y esperar que los resultados favorezcan sus aspiraciones.

“Todos sabemos que este partido es de suma importancia para nosotros, tenemos que ganar el partido de mañana para poder llegar a la siguiente ronda, por lo tanto me parece que el equipo está bien preparado”, dijo el mediocampista, quien en el debut frente a México recibió una tarjeta roja tras una falta sobre Brian Gutiérrez durante los primeros minutos del segundo tiempo, una acción que condicionó a su selección en aquel compromiso.