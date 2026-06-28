La Copa del Mundo apenas cerró el telón de una vibrante fase de grupos y, con las emociones todavía a flor de piel en la afición alrededor del planeta, el torneo entra en un nuevo capítulo.

Este domingo comienza la ronda de los dieciseisavos de final, una instancia en la que cada partido se juega como si fuera el último y donde los sueños de gloria empiezan a tomar forma o a desmoronarse.

Lee también Mundial 2026: ¿Cómo se van a disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo?

Sudáfrica y Canadá serán los encargados de abrir la jornada, dos selecciones que supieron resistir la presión y cumplir en la primera fase para mantenerse con vida en la competencia.

El conjunto sudafricano llega fortalecido tras una fase de grupos en la que mostró orden defensivo y contundencia en los momentos clave, logrando puntos valiosos que le permitieron meterse entre los clasificados.

Lee también Hugo Broos vuelve a quejarse; afirma que jugar el Mundial 2026 "es muy agotador"

Por su parte, Canadá dejó buenas sensaciones con un juego dinámico y ofensivo, apoyado en la velocidad de sus hombres al frente y una propuesta atrevida que le alcanzó para asegurar su boleto.

¿Cuándo y dónde ver Sudáfrica vs Canadá?