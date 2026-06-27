Concluyó la fase de grupos de Norteamérica 2026 y, para muchos aficionados, es en este punto donde realmente se pondrá interesante la competencia, debido a los choques atractivos que hay.

Sin dudas, los que más llaman la atención serán los enfrentamientos entre Países Bajos y Marruecos, Portugal frente a Croacia y Brasil contra Japón, una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo.

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Por su parte, los anfitriones no tienen una labor sencilla: Canadá jugará contra Sudáfrica, Estados Unidos hará lo propio contra Bosnia-herzegovina y México buscará seguir haciendo historia en su choque con Ecuador.

El actual campeón, Argentina, lo tiene accesible, debido a que se medirá a la debutante selección de Cabo Verde.

Los partidos de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026: