Concluyó la fase de grupos de Norteamérica 2026 y, para muchos aficionados, es en este punto donde realmente se pondrá interesante la competencia, debido a los choques atractivos que hay.
Sin dudas, los que más llaman la atención serán los enfrentamientos entre Países Bajos y Marruecos, Portugal frente a Croacia y Brasil contra Japón, una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo.
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Por su parte, los anfitriones no tienen una labor sencilla: Canadá jugará contra Sudáfrica, Estados Unidos hará lo propio contra Bosnia-herzegovina y México buscará seguir haciendo historia en su choque con Ecuador.
El actual campeón, Argentina, lo tiene accesible, debido a que se medirá a la debutante selección de Cabo Verde.
Los partidos de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026:
- Sudáfrica vs Canadá/ Domingo 28 de junio
- Brasil vs Japón/ Lunes 29 de junio
- Alemania vs Paraguay/ Lunes 29 de junio
- Países Bajos vs Marruecos/ Lunes 29 de junio
- Costa de Marfil vs Noruega/ Martes 30 de junio
- Francia vs Suecia/ Martes 30 de junio
- México vs Ecuador/ Martes 30 de junio
- Inglaterra vs RD Congo/ 1 de julio
- Bélgica vs Senegal/ 1 de julio
- Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina/ 1 de julio
- España vs Austria/ 2 de julio
- Portugal vs Croacia/ 2 de julio
- Suiza vs Argelia/ 2 de julio
- Australia vs Egipto/ 3 de julio
- Argentina vs Cabo Verde/ 3 de julio
- Colombia vs Ghana/ 3 de julio