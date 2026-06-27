Concluyó la fase de grupos de y, para muchos aficionados, es en este punto donde realmente se pondrá interesante la competencia, debido a los choques atractivos que hay.

Sin dudas, los que más llaman la atención serán los enfrentamientos entre Países Bajos y Marruecos, Portugal frente a Croacia y Brasil contra Japón, una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo.

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Por su parte, los anfitriones no tienen una labor sencilla: Canadá jugará contra Sudáfrica, Estados Unidos hará lo propio contra Bosnia-herzegovina y México buscará seguir haciendo historia en su choque con Ecuador.

El actual campeón, Argentina, lo tiene accesible, debido a que se medirá a la debutante selección de Cabo Verde.

Los partidos de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026:

  • Sudáfrica vs Canadá/ Domingo 28 de junio
  • Brasil vs Japón/ Lunes 29 de junio
  • Alemania vs Paraguay/ Lunes 29 de junio
  • Países Bajos vs Marruecos/ Lunes 29 de junio
  • Costa de Marfil vs Noruega/ Martes 30 de junio
  • Francia vs Suecia/ Martes 30 de junio
  • México vs Ecuador/ Martes 30 de junio
  • Inglaterra vs RD Congo/ 1 de julio
  • Bélgica vs Senegal/ 1 de julio
  • Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina/ 1 de julio
  • España vs Austria/ 2 de julio
  • Portugal vs Croacia/ 2 de julio
  • Suiza vs Argelia/ 2 de julio
  • Australia vs Egipto/ 3 de julio
  • Argentina vs Cabo Verde/ 3 de julio
  • Colombia vs Ghana/ 3 de julio

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