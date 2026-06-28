La Copa del Mundo apenas ha bajado el telón de una intensa fase de grupos y, con la emoción aún vibrando entre millones de aficionados, el torneo se adentra en su etapa más decisiva.
Este domingo arranca la ronda de dieciseisavos de final, donde cada partido se convierte en una auténtica batalla y los sueños de gloria comienzan a tomar forma… o a desvanecerse.
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Sudáfrica y Canadá serán los encargados de abrir la jornada, en un duelo entre dos selecciones que supieron sobreponerse a la presión y hacer lo necesario para mantenerse con vida en la competencia.
El conjunto africano llega con confianza tras una sólida actuación en fase de grupos, destacando por su orden defensivo y su capacidad para golpear en momentos clave.
Del otro lado, Canadá dejó gratas sensaciones con un estilo dinámico y ofensivo, impulsado por la velocidad y atrevimiento de su ataque, argumentos suficientes para asegurar su lugar en esta instancia y soñar con seguir avanzando.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
Actualidad Mundialista 01:50 PM
Fin del Primer Tiempo
Luego de 45 minutos, el marcador no se mueve y entrega un tenso (0-0) entre Canadá y Sudáfrica
Actualidad Mundialista 01:37 PM
Minuto 30
Luego de treinta minutos el marcador entre Canadá y Sudáfrica es (0-0).
Actualidad Mundialista 01:01 PM
Comienza el partido
La pelota rueda y ya se juega el partido entre Sudáfrica y Canadá
Los 11 de Sudáfrica
Los 11 de Canadá
Actualidad Mundialista 12:48 PM
Los equipos ya salen a la cancha
La ronda de los 16avos de Final de la Copa de Mundo está por comenzar