La Copa del Mundo apenas ha bajado el telón de una intensa fase de grupos y, con la emoción aún vibrando entre millones de aficionados, el torneo se adentra en su etapa más decisiva.

Este domingo arranca la ronda de dieciseisavos de final, donde cada partido se convierte en una auténtica batalla y los sueños de gloria comienzan a tomar forma… o a desvanecerse.

Lee también Renuncia Hong Myung-bo: Corea del Sur se queda sin técnico tras fracaso mundialista

Sudáfrica y Canadá serán los encargados de abrir la jornada, en un duelo entre dos selecciones que supieron sobreponerse a la presión y hacer lo necesario para mantenerse con vida en la competencia.

El conjunto africano llega con confianza tras una sólida actuación en fase de grupos, destacando por su orden defensivo y su capacidad para golpear en momentos clave.

Del otro lado, Canadá dejó gratas sensaciones con un estilo dinámico y ofensivo, impulsado por la velocidad y atrevimiento de su ataque, argumentos suficientes para asegurar su lugar en esta instancia y soñar con seguir avanzando.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Actualidad Mundialista 01:50 PM Fin del Primer Tiempo Luego de 45 minutos, el marcador no se mueve y entrega un tenso (0-0) entre Canadá y Sudáfrica

Actualidad Mundialista 01:37 PM Minuto 30 Luego de treinta minutos el marcador entre Canadá y Sudáfrica es (0-0).





Actualidad Mundialista 01:01 PM Comienza el partido La pelota rueda y ya se juega el partido entre Sudáfrica y Canadá





Los 11 de Sudáfrica

Alineación de Sudáfrica para los 16vos de Final - Foto: @BafanaBafana en X

Los 11 de Canadá

Alineación de Canadá confirmada para el partido - Foto: @CANMNT_Official en X

Actualidad Mundialista 12:48 PM Los equipos ya salen a la cancha La ronda de los 16avos de Final de la Copa de Mundo está por comenzar



