Alemania sufrió más de lo esperado, pero encontró premio en el último suspiro para imponerse 2-1 a Costa de Marfil en actividad del Grupo E del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann resolvió un partido complicado gracias a la aparición de Deniz Undav en el minuto 90+4, resultado que le permitió llegar a seis puntos y fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

La selección alemana asumió la iniciativa desde el arranque en el Toronto Stadium. Kai Havertz generó las primeras oportunidades y Jamal Musiala también puso a prueba la defensa africana. Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en contundencia frente al arco defendido por Yahia Fofana.

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Costa de Marfil respondió con personalidad y velocidad. El equipo de Emerse Faé encontró espacios por la banda izquierda, donde Yan Diomande causó constantes problemas a la zaga germana. La presión en la mitad de la cancha también limitó la construcción ofensiva de Alemania.

La recompensa para los marfileños llegó al minuto 29. Tras una acción iniciada por Diomande y un rebote dentro del área, Franck Kessié apareció con determinación para enviar el balón al fondo de las redes y establecer el 1-0.

Antes del descanso, Alemania celebró dos anotaciones que finalmente no tuvieron validez por infracciones señaladas por el cuerpo arbitral. Mientras tanto, Manuel Neuer, quien alcanzó 21 partidos en Copas del Mundo, sostuvo a su selección con intervenciones oportunas.

En la segunda mitad, Nagelsmann recurrió al banquillo para cambiar el rumbo del encuentro. El ingreso de Nadiem Amiri, Jamie Leweling y Deniz Undav otorgó mayor profundidad ofensiva. La insistencia alemana encontró recompensa al minuto 68, cuando Undav controló dentro del área y definió con precisión para igualar el marcador.

Con el empate, el duelo ganó intensidad. Costa de Marfil recuperó presencia ofensiva y también generó opciones peligrosas, pero Alemania cerró mejor el compromiso. Yahia Fofana evitó el segundo gol en varias ocasiones, aunque no pudo impedir el desenlace definitivo.

Cuando todo apuntaba al reparto de puntos, un error de marcaje permitió que Undav apareciera libre dentro del área en el minuto 90+4. El delantero no desperdició la oportunidad y selló una remontada que acerca a Alemania a los octavos de final y deja a Costa de Marfil con una amarga derrota.