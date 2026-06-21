La Selección de Uruguay y Cabo Verde se alistan para protagonizar uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada del Mundial 2026, un partido que pondrá frente a frente a dos equipos con aspiraciones distintas, pero con la misma urgencia de sumar. Mientras los sudamericanos buscan afianzarse como candidatos, los africanos intentarán confirmar que su buen inicio no fue casualidad.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega con la presión de responder a las expectativas que lo colocan como favorito del grupo. Con una plantilla cargada de talento y experiencia internacional, la Celeste sabe que este encuentro es clave para encaminar su clasificación a la siguiente ronda y evitar complicaciones en la última fecha.

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Por su parte, Cabo Verde se presenta con el impulso anímico tras su sorpresivo empate ante España, un resultado que lo colocó en el radar mundial y que tuvo en su arquero Vozinha a la gran figura. El equipo africano ha demostrado orden, disciplina y una notable capacidad de sacrificio, cualidades que buscará repetir ante un rival de mayor jerarquía.

Con estilos contrastantes, Uruguay apostando por la intensidad y presión alta, y Cabo Verde confiando en su solidez defensiva y salidas rápidas, el duelo promete emociones. Más allá del favoritismo, el balón dictará sentencia en un partido donde los africanos intentarán escribir otra página memorable, mientras que la Celeste buscará imponer su historia y dar un paso firme rumbo a la clasificación.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Actualidad Mundialista 03:51 PM ¿Por dónde ver? El juego entre Uruguay y Cabo Verde estará disponible en VIX