Bielsa aplaude la hospitalidad de Playa del Carmen, donde Uruguay tiene su base de entrenamiento

La selección de Uruguay encontró en Playa del Carmen un entorno ideal para preparar y desarrollar su participación en el Mundial de 2026.

Así lo expresó su entrenador, Marcelo Bielsa, quien destacó las condiciones que rodean la concentración del conjunto charrúa y valoró el respaldo que ha recibido el plantel durante su estancia en territorio mexicano.

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Durante Previo a su choque ente la selección de Cabo Verde de este domingo, el estratega argentino mostró su satisfacción con las instalaciones del complejo Fairmont Mayakoba, sede de trabajo de la selección sudamericana antes de sus siguientes compromisos internacionales.

“No podíamos imaginar un lugar mejor, no únicamente por las instalaciones, sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan.

"Es un sitio muy generoso con nuestras necesidades", señaló Bielsa al referirse a las condiciones que acompañan la preparación de Uruguay.

El entrenador resaltó que tanto él como sus futbolistas han recibido una atención sobresaliente por parte del personal del complejo. Además, puso énfasis en la disposición constante de quienes colaboran en el lugar para atender cada requerimiento del equipo nacional.

La Celeste realiza sus entrenamientos en el Mayakoba Training Centre Cancún, un recinto que cuenta con infraestructura especializada para la preparación física, táctica y recuperación de jugadores de alto rendimiento.

Estas condiciones han permitido que el combinado uruguayo afine detalles importantes en una etapa decisiva del torneo.

Más allá de los elogios hacia la sede de concentración, Uruguay mantiene la mirada puesta en su siguiente desafío dentro de la competencia.

Ahora, el equipo sudamericano tiene la oportunidad de disipar cualquier duda este 21 de junio, cuando enfrente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.