"Tengan fe": el mensaje de la madre de Vozinha antes del partido de Cabo Verde

Luego del sorpresivo empate ante España, la Selección de Cabo Verde volverá a la actividad en la Copa del Mundo este domingo, cuando se mida en uno de los duelos más exigentes del grupo ante la poderosa Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa.

En el papel, el conjunto sudamericano parte como amplio favorito, mientras que los africanos son señalados como la presa ideal para una goleada.

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Sin embargo, esa percepción no es compartida por Ana Cándida Évora, madre del guardameta Vozinha, quien se convirtió en el gran héroe de su país tras la destacada actuación frente a los españoles.

La mujer, que logró resolver sus temas migratorios y estará presente para ver a su hijo en el Mundial, aprovechó un espacio con FIFA para enviar un mensaje de aliento. Con emoción, pidió el respaldo de toda la afición y exhortó a los jugadores a mantener la fe de cara a este nuevo desafío.

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"Quiero agradecer a todos los aficionados y a quienes apoyaron al equipo en este proceso. Todos estamos alentando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en la cancha. Los jugadores necesitan tener fe y todo saldrá bien”, expresó.

Su presencia en el torneo fue posible gracias a las gestiones realizadas tras las palabras de su hijo en televisión, lo que llevó a la FIFA a intervenir para facilitar su visado y permitirle viajar.