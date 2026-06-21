Brian Rodríguez y la Selección de Uruguay buscarán su primera victoria en esta Copa del Mundo 2026, esta tarde ante Cabo Verde, que dio la primera gran sorpresa en este Mundial, luego de empatar (0-0) ante España.

El futbolista de las Águilas del América debutó ante Arabia Saudita en un Mundial y el volante charrúa no se olvida de su equipo ni de la Liga donde se desempeña actualmente.

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“Estoy muy orgulloso de pertenecer a la Liga MX y bueno, si por algo estoy acá es por la liga también, el equipo en el que estoy, así que nada y bueno, encantado de que México llegue a las siguientes fases”, declaró el Rayo en conferencia de prensa.

Asimismo, declaró que sigue de cerca los partidos de la Selección Mexicana y celebró que el Tricolor ya haya clasificado a la ronda de los dieciseisavos de final en esta Copa del Mundo 2026.

“Vengo acompañando los partidos y en especial a México, obviamente, porque tengo compañeros ahí, de mi club y encantado de que a México le vaya bien”, aseveró el futbolista de 26, que busca dar el salto a Europa, luego de esta competencia veraniega.

Por otra parte, Brian Rodríguez dijo este sábado que la Celeste está al tanto de la solidez defensiva de Cabo Verde tras haber visto el partido que planteó contra España.

"Vimos el partido contra España y creo que lo hicieron de muy buena manera; esperemos que no haya sorpresas y seamos el ganador", concluyó.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs Cabo Verde?

Uruguay busca su primera victoria en esta Copa del Mundo, luego de empatar a un gol de manera agónica ante Arabia Saudita.