La victoria de Paraguay sobre Turquía en la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 dejó mucho más que tres puntos y una clasificación encaminada.

El encuentro disputado en el Estadio Bahía de San Francisco se convirtió en tema de conversación mundial debido a una insólita situación que involucró al mediocampista Matías Galarza y al árbitro salvadoreño Iván Bartón.

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Galarza fue una de las grandes figuras de la jornada tras anotar apenas al minuto 2, firmando el gol más rápido del torneo hasta ese momento. Sin embargo, su destacada actuación quedó momentáneamente opacada por una controversia que explotó en redes sociales durante el desarrollo del partido.

Todo ocurrió en los minutos finales del primer tiempo, cuando una fuerte discusión entre futbolistas paraguayos y turcos obligó a la intervención del cuerpo arbitral.

En medio del caos, Iván Bartón perdió su reloj sobre el terreno de juego sin percatarse de ello. Instantes después, las cámaras captaron a Matías Galarza acercándose al objeto, levantándolo del césped y colocándoselo en la muñeca.

Las imágenes se difundieron rápidamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios interpretaron la acción como un supuesto robo.

Los comentarios y acusaciones no tardaron en multiplicarse, convirtiendo al jugador paraguayo en tendencia.

¿Qué fue lo que pasó con el reloj de árbitro del partido entre Turquía y Paraguay?

No obstante, conforme surgieron nuevos detalles, la historia tomó un rumbo completamente distinto. Diversas versiones señalaron que el futbolista únicamente resguardó el reloj con la intención de devolverlo a su propietario.

Esa explicación quedó respaldada más adelante, cuando Iván Bartón apareció nuevamente con el accesorio durante la segunda mitad del encuentro.

La aparición del reloj en posesión del árbitro terminó por desmontar las acusaciones que circularon durante varias horas en internet.

A continuación te dejamos el video que dasató la polémica en el partido de Paraguay ante Turquía: