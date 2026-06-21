Hablar de aficionados argentinos, es hablar de pasión, amor por la camiseta y “aguante” como ellos le llaman al estar en las buenas y en las malas. No hay límites, hay entrega total.

Así es la vida de “La Banda de New York”, un grupo de seis amigos que han recorrido Estados Unidos vía terrestre para alentar a la Selección Argentina en esta Copa del Mundo 2026. Una camper que no esconde la nacionalidad es el vehículo que los lleva, pero el corazón los mueve.

Hernán Romero, encargado de la furgoneta, revela que fue rentada, la rotuló con imágenes de la Selección de Argentina, una leyenda que recuerda “La Malvinas son argentinas”, Leo Messi besando la Copa, El Diego atrás como quien cuida a su gente…

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“De hecho lo alquilé, hace un año que estuve haciendo los trámites para planificar todo eso, pero era solamente para el Mundial no es mío. El diseño lo estuve buscando, las imágenes perfectas para que quedara lindo. A la gente le gusta”, cuenta a EL UNIVERSAL Deportes.

Aficionados de Argentina recorren Estados Unidos en una camper muy peculiar para ver a la Albiceleste en el Mundial 2026. FOTO: Sebastián García | EL UNIVERSAL

Aficionados de Argentina recorren Estados Unidos en una camper muy peculiar para ver a la Albiceleste en el Mundial 2026. FOTO: Sebastián García | EL UNIVERSAL

Desde New York, hasta Kansas y ahora en Dallas, ya suman 41 horas de ruta y casi tres mil kilómetros. Nada pesa, todo sea por volver a ver a la Albiceleste.

“De New York a Kansas, 29 horas, y dos mil 100 kilómetros; de Kansas para acá (Dallas) hicimos 850 kilómetros y 12 horas más… Yo vivo acá hace 28 años, en New York, es como mi segunda casa y tener a la Selección acá… tenía que estar”, menciona Romero con un tono satisfactorio.

Libraron dos tornados

Pero como toda aventura, hay sucesos que hacen valorar más la experiencia. Hernán cuenta que lo más complicado no son los “20 mil dólares que han gastado”, sino las condiciones climatológicas.

“Dos tornados. Era como casa tornado, se movía todo, no se veía nada, mucha lluvia, mucho viento, pero por suerte salimos”, confiesa que es lo más complicado que han atravesado.

Pero, ¿qué mas da? Ellos “estamos defendiendo el título y queremos la cuarta. Yo creo que la vamos a conseguir. Jugando así (Leo Messi) olvídate, mañana mete otros dos”.