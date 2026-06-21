La presión viajó junto a España desde el silbatazo inicial. Tras un estreno que dejó dudas, el equipo de Luis de la Fuente necesitaba una victoria convincente para recuperar confianza y enviar un mensaje al resto de selecciones del Mundial 2026.

La respuesta llegó con autoridad, goles y momentos de brillantez. Arabia Saudita fue la víctima de una celebración española que terminó con un contundente 4-0 en el marcador.

Desde los primeros minutos, La Roja tomó el control del balón y del ritmo. Apenas al minuto 10 apareció la joven estrella que parece jugar con la alegría de quien disputa un partido en el patio de su casa. Lamine Yamal culminó un veloz contragolpe con un remate certero tras una asistencia de Mikel Oyarzabal. El gol liberó tensiones y encendió a la afición española.

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Arabia Saudita intentó resistir, pero España encontró espacios con facilidad. A los 21 minutos, un saque de esquina permitió que Aymeric Laporte asistiera de cabeza a Oyarzabal, quien definió a corta distancia para el 2-0.

Apenas tres minutos después, el delantero volvió a aparecer. Dani Olmo peinó el balón dentro del área y Oyarzabal, siempre atento, empujó la pelota para firmar su doblete y el 3-0.

Con la ventaja en el bolsillo, España jugó con soltura. Pedri manejó los tiempos, Rodri aportó equilibrio y Lamine Yamal continuó con sus travesuras futbolísticas. El joven atacante buscó su segundo tanto con insistencia, aunque la puntería no siempre acompañó sus intentos.

La segunda mitad inició con otro golpe para Arabia Saudita. Marc Cucurella probó suerte dentro del área y, tras una serie de rebotes, Hassan Al Tambakti terminó enviando el balón a su propia portería. El 4-0 parecía definitivo y, en realidad, lo fue.

El resto del encuentro sirvió para administrar energías, realizar cambios y evitar sobresaltos. Ferran Torres incluso celebró un gol en el tiempo añadido, pero el VAR apagó la fiesta al señalar fuera de juego. La tecnología evitó la manita, aunque no pudo borrar la sonrisa de los aficionados españoles.

Cuando el árbitro decretó el final, España abandonó el campo con cuatro puntos y el liderato provisional del Grupo H. Más importante aún, dejó la sensación de haber recuperado confianza, identidad y contundencia.