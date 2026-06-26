Uruguay y España disputan el cuarto y último partido en Guadalajara de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Esta noche, se termina la fiesta mundialista en la Perla Tapatía con uno de los mejores encuentros de la fase de grupos.

La Celeste y la Roja miden fuerzas en la casa de las Chivas con el objetivo de quedarse con el primer lugar del Grupo H.

Cabe resaltar que las dos selecciones todavía no tienen asegurada su presencia en los dieciseisavos de final, por lo que necesitan ganar esta noche para clasificar.

Para ambas, los tres puntos son fundamentales para que estén entre las 32 mejores del torneo de la FIFA, así que saldrán a buscar el triunfo.

Es una realidad que la representante de Europa llega con mayor tranquilidad a este compromiso, ya que cuenta con cuatro puntos, gracias a su victoria (4-0) sobre Arabia Saudita y su empate (0-0) ante Cabo Verde.

Aunque, una derrota ante el equipo sudamericano y una victoria de los caboverdianos, los bajaría hasta la tercera posición, pero podrían estar en la siguiente instancia.

Por su parte, Uruguay cuenta con sólo dos unidades luego de empatar con Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), así que está obligada a no perder porque se despediría de la Copa del Mundo.

Es importante mencionar que La Roja nunca ha perdido con La Celeste en toda la historia, por lo que sale fortalecida con ese impresionante dato.

En total, se han enfrentado en 10 ocasiones y la balanza se inclina a favor de los españoles con cinco victorias y cinco empates.

Dos veces se han visto las caras en Mundiales (Brasil 50 e Italia 90), donde empataron por 2-2 y 0-0, respectivamente, en fase de grupos.

El atractivo encuentro entre Uruguay y España será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026).

Sigue aquí el minuto a minuto del Uruguay vs España

Uruguay vs España, HOY viernes 26 de junio