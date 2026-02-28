La 'Ley Vinicius' cobra fuerza en el ámbito internacional del futbol. Este sábado 28 de febrero, la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA aprobaron en su asamblea una medida clave: prohibir que los jugadores se tapen la boca —con la mano, la camiseta u otro objeto— al dirigirse a un rival durante un partido.

La regla, que entrara en vigor antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, busca transparentar cualquier expresión o insulto, especialmente los de carácter racista, y facilitara sanciones como tarjetas amarillas en primera instancia.

Lee también ¿Cuántos partidos le restan a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026?

Esta decisión responde directamente a la preocupación creciente por el racismo, donde Vinicius Júnior se ha convertido en figura emblemática.

¿Qué fue lo que detonó esta 'Ley'?

El brasileño ha denunciado múltiples episodios desde su llegada a Europa, incluyendo cánticos y gestos en España que llevaron a condenas penales. Recientemente, en el partido de Champions League ante el Benfica, acusó al argentino Gianluca Prestianni de llamarlo "mono" en varias ocasiones —testificado incluso por Kylian Mbappé—, lo que provoco la activación del protocolo antirracista de la FIFA.

La UEFA sanciono provisionalmente a Prestianni con un partido, aunque la investigación continua. La FIFA, presidida por Gianni Infantino, ha priorizado el tema desde hace anos.

Tras reunirse con Vinicius en 2023 y 2024, impulso una estrategia global con cinco pilares: protocolos de pausa en partidos, causas penales, capacitación para árbitros y personal.

Algunos estados brasileños ya aplican protocolos de interrupción de partidos por discriminación. Aunque no existe una "ley Vinicius", las denuncias del jugador impulsaron cambios en LaLiga, como sistemas de detección de canticos y condenas judiciales.