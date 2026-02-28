La Selección Mexicana encara la recta final de su preparación rumbo al Mundial 2026, torneo que coorganiza como anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá.

Dirigido por Javier Aguirre, el Tri tiene programados varios partidos amistosos de alto nivel antes de su debut oficial el 11 de junio en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica.

Desde el 28 de febrero de 2026, faltan exactamente 102 días para el inicio de la Copa del Mundo. Este periodo representa la última oportunidad para consolidar la plantilla, resolver dudas tácticas y recuperar la confianza de la afición tras momentos complicados a finales de 2025, como el abucheo en Torreón.

Lee también Miguel Layún defiende naturalizados en Selección Mexicana: "¿Por qué a Zidane lo alabamos en Francia?"

El calendario de amistosos cierra con rivales de élite. Recientemente, México goleó 4-0 a Islandia el 25 de febrero en Querétaro, en un duelo que sirvió para probar jugadores y afinar detalles.

¿Cuántos partidos le restan a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026?

Quedan cinco partidos por disputar antes del arranque mundialista. El 28 de marzo, El Tri enfrenta a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca (o Estadio Banorte), con la posible presencia de Cristiano Ronaldo, aunque persisten reportes de preocupación por retrasos en las obras.

Tres días después, el 31 de marzo, mide fuerzas con Bélgica en el Soldier Field de Chicago, otro choque de alto calibre contra potencias europeas.}

La fase final incluye el 22 de mayo contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el 30 de mayo ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y el cierre el 4 de junio versus Serbia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca (sede aún por confirmar en algunos reportes).

De estos rivales, Portugal, Bélgica, Ghana y Australia ya clasificaron al Mundial 2026, lo que eleva la exigencia y permite un fogueo intenso. Serbia no estará en el torneo, pero aporta variedad.

Con la fase de grupos en territorio mexicano (Sudáfrica, Corea del Sur y un ganador del repechaje europeo), México busca avanzar lejos en casa. Estos cinco duelos representan la clave para generar ilusión y llegar competitivo al 11 de junio.

Los partidos que le restan a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

México vs Portugal/ 28 de marzo/ Estadio Azteca

México vs Bélgica/ 31 de marzo/ Soldier Field, Chicago

México vs Ghana/ 22 de mayo/ Estadio Cuauhtémoc

México vs Australia/ 30 de mayo/ Rose Bowl, California

México vs Serbia/ 4 de junio/ Estadio Nemesio Díez (*por confirmar sede)