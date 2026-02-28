La polémica sobre la integración de jugadores naturalizados en la Selección Mexicana se intensificó a meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, que México coorganiza.

Nombres como Álvaro Fidalgo —quien ya cuenta con pasaporte mexicano y proceso de elegibilidad avanzado—, Germán Berterame y Julián Quiñones generan debate entre aficionados y analistas por su potencial para fortalecer al Tricolor con cualidades diferentes.

Lee también Carlo Ancelotti tendría definida el 70% de la lista de jugadores de Brasil para el Mundial; ¿Y Neymar?

Miguel Layún, exlateral del Tri y figura reconocida en el futbol mexicano, se pronunció a favor de esta opción. El exjugador cuestionó la resistencia local al comparar con casos exitosos en Europa.

¿Qué dijo Miguel Layún sobre la posibilidad de que jueguen naturalizados con el Tricolor?

"¿De dónde es (Zinedine) Zidane? Argelia, entonces ¿por qué a Zidane lo alabamos en Francia, y por qué en México no podemos tener el placer de tener un naturalizado que nos dé algo que no tenemos?", dijo Layún, refiriéndose al ídolo francés de origen argelino que lideró a Les Bleus al título mundial en 1998.

Layún enfatizó que selecciones europeas han triunfado gracias a la diversidad de orígenes en sus plantillas, y rechazó la idea de que esto reste identidad.

Sobre la posible llegada de Fidalgo —mediocampista del Real Betis con trayectoria en América y ya naturalizado—, el exdefensa mostró entusiasmo total.

"¡Claro! ¡Sin duda, que venga (Fidalgo)!", respondió Layún al ser cuestionado directamente por la convocatoria del jugador al Tri.