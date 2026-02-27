La lista de Brasil, penta campeón del Mundial comenzó a circular. Son 18 nombres que, de acuerdo con reportes de ESPN Brasil, ya tendría asegurados Carlo Ancelotti para la próxima Copa del Mundo con la selección de Brasil.

Sin embargo, una cosa llamó la atención de los aficionados de todo el mundo: Neymar no aparece.

Entre los nombres que sí estarían contemplados están: Alisson Becker, Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Andrey Santos, Alex Sandro, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Rodrygo, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Mateus Cunha, Estevão, Joao Pedro, Vinícius Júnior, Raphinha y Gabriel Martinelli.

La playera de visita de Brasil para el Mundial 2026 hizo enfurecer a los aficionados. Foto: @CBF

¿Neymar irá al Mundial 2026?

El jugador del Santos de Brasil ha sido el rostro del futbol de aquel país en la última década. Capitán, figura mediática y futbolística, pero también marcado por lesiones a lo largo de toda su carrera. Su ausencia en una lista preliminar inevitablemente enciende el debate sobre si el nuevo ciclo apunta a cerrar definitivamente esa etapa.

Brasil parece tener clara su columna vertebral rumbo al Mundial. La incógnita es si el máximo talento brasileño de su generación formará parte de ella.

Neymar en festejo de gol, durante un partido entre Santos y Cruzeiro en el Estadio Urbano Caldeira de Brasil - Foto: AFP

En distintas ocasiones, el técnico del equipo, Carlo Ancelotti, ha dicho que sólo llevará al ex del Barcelona siempre y cuando esté en plenitud en el tema físico, y aunque ha regresado a la actividad en los últimos días, viene de recuperarse de una lesión de rodilla.

Sólo el tiempo dirá si el '10' de la 'verde amarela' asistirá al que muy probablemente sea su última cita mundialista.