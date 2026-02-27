El Mundial de futbol no solo es el torneo más importante del futbol, también es el espectáculo deportivo con mayor alcance global. De acuerdo con una lista de sintonizares oficiales, se reveló cuáles han sido los partidos más vistos en la historia del certamen.

En la cima del ranking aparece la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, que habría superado los 1.5 mil millones de espectadores en todo el mundo. El duelo que terminó 3-3 y se definió en penaltis se convirtió en un fenómeno global por su dramatismo y por el choque generacional entre Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Final de Qatar 2022 / Foto: Imago7

¿Cuál es el top 5 de partidos más vistos en la historia de los Mundiales?

Un factor en común de esta lista, es que cada uno de los duelos que aparecen fueron en el partido definitorio: la Final.

Argentina vs Francia (2022) – 1.5B+

Francia vs Brasil (1998) – 1.3B+

Francia vs Croacia (2018) – 1.12B+

Brasil vs Alemania (2002) – 1.1B+

Alemania vs Argentina (2014) – 1.01B+

Además, el listado refleja el dominio de potencias históricas como Brasil, Alemania, Francia y Argentina, selecciones que no solo han marcado épocas en lo deportivo, sino que se han mantenido a lo largo de los años.

Llama la atención que Francia aparece en tres de los cinco partidos más vistos (1998, 2018 y 2022), lo que confirma su peso en la era moderna del futbol. Por su parte, Argentina figura en dos finales dentro del Top 5, ambas en la última década.