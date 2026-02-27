Luego de la reciente controversia donde la Federación Portuguesa de Futbol decía que la decisión de venir a México para jugar en el estadio Banorte estaba en duda, parece que ya todo se ha calmado.

La Federación mexicana confirmó que el partido del Tri contra su similar de Portugal se llevará a cabo, y está pactado para el 28 de marzo, en el Coloso de Santa Úrsula, en punto de las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Cristiano Ronaldo bate otro récord con Portugal en el Mundial 2026. FOTO: EFE

Así pues, este duelo servirá como preparación de cara al Mundial de 2026 para ambos conjuntos. Tanto Javier Aguirre como Roberto Martínez, técnicos de México y Portugal respectivamente, afinarán los últimos detalles para la máxima fiesta del futbol internacional.

En adición que el choque también marcará una nueva etapa en el recinto del sur de la CDMX, pues será la inauguración del nuevo Estadio Banorte, antes llamado estadio Azteca.

¿Dónde ver el México vs Portugal?

Los aficionados mexicanos podrán ver a estrellas de Portugal en acción tales como: Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, y por supuesto, Cristiano Ronaldo. Esto gracias a que se anunció que el equipo europeo venga a tierras mexicanas con arsenal completo.

Se podrá sintonizar a través de las señales de Canal 5 y Canal 7, por televisión abierta, y se prevé que TUDN tenga una transmisión también.